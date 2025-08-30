BlazeX मूल्य (BLAZEX)
BlazeX (BLAZEX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLAZEX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLAZEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0015049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLAZEX में +0.06%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BlazeX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 111.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLAZEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.66M है, कुल आपूर्ति 949661254.1487134 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 111.15K है.
आज के दिन के दौरान, BlazeX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BlazeX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BlazeX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BlazeX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.12%
|30 दिन
|$ 0
|-7.27%
|60 दिन
|$ 0
|+18.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.
