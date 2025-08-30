Blastin Pepes मूल्य (BPEPE)
-0.12%
-3.11%
-10.01%
-10.01%
Blastin Pepes (BPEPE) रियल-टाइम प्राइस $0.295898 है. पिछले 24 घंटों में, BPEPE ने $ 0.292072 के कम और $ 0.308094 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BPEPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.374695 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.104245 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BPEPE में -0.12%, 24 घंटों में -3.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blastin Pepes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BPEPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.96M है.
आज के दिन के दौरान, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0095282898164044 था.
पिछले 30 दिनों में, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0400829052 था.
पिछले 60 दिनों में, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2169306946 था.
पिछले 90 दिनों में, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ +0.12411140639101104 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0095282898164044
|-3.11%
|30 दिन
|$ +0.0400829052
|+13.55%
|60 दिन
|$ +0.2169306946
|+73.31%
|90 दिन
|$ +0.12411140639101104
|+72.25%
Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity. Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters.
