Blastin Pepes मूल्य (BPEPE)

गैर-सूचीबद्ध

1 BPEPE से USD लाइव प्राइस:

$0.296345
$0.296345$0.296345
-2.90%1D
Blastin Pepes (BPEPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:45:05 (UTC+8)

Blastin Pepes (BPEPE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.292072
$ 0.292072$ 0.292072
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.308094
$ 0.308094$ 0.308094
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.292072
$ 0.292072$ 0.292072

$ 0.308094
$ 0.308094$ 0.308094

$ 0.374695
$ 0.374695$ 0.374695

$ 0.104245
$ 0.104245$ 0.104245

-0.12%

-3.11%

-10.01%

-10.01%

Blastin Pepes (BPEPE) रियल-टाइम प्राइस $0.295898 है. पिछले 24 घंटों में, BPEPE ने $ 0.292072 के कम और $ 0.308094 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BPEPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.374695 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.104245 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BPEPE में -0.12%, 24 घंटों में -3.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Blastin Pepes (BPEPE) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

0.00
0.00 0.00

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Blastin Pepes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BPEPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.96M है.

Blastin Pepes (BPEPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0095282898164044 था.
पिछले 30 दिनों में, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0400829052 था.
पिछले 60 दिनों में, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2169306946 था.
पिछले 90 दिनों में, Blastin Pepes का USD में मूल्य बदलाव $ +0.12411140639101104 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0095282898164044-3.11%
30 दिन$ +0.0400829052+13.55%
60 दिन$ +0.2169306946+73.31%
90 दिन$ +0.12411140639101104+72.25%

Blastin Pepes (BPEPE) क्या है

Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity. Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters.

Blastin Pepes (BPEPE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Blastin Pepes प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Blastin Pepes (BPEPE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Blastin Pepes (BPEPE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Blastin Pepes के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Blastin Pepes प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BPEPE लोकल करेंसी में

Blastin Pepes (BPEPE) टोकन का अर्थशास्त्र

Blastin Pepes (BPEPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BPEPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Blastin Pepes (BPEPE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Blastin Pepes (BPEPE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BPEPE प्राइस 0.295898 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BPEPE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BPEPE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.295898 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Blastin Pepes का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BPEPE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BPEPE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BPEPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BPEPE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BPEPE ने 0.374695 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BPEPE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BPEPE ने 0.104245 USD की ATL प्राइस देखी.
BPEPE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BPEPE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BPEPE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BPEPE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BPEPE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.