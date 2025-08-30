BlastFi Ecosystem Token मूल्य ($BRES)
-0.25%
+1.12%
-1.22%
-1.22%
BlastFi Ecosystem Token ($BRES) रियल-टाइम प्राइस $0.00445097 है. पिछले 24 घंटों में, $BRES ने $ 0.00439917 के कम और $ 0.00446234 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $BRES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.062584 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00439556 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $BRES में -0.25%, 24 घंटों में +1.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BlastFi Ecosystem Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $BRES की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.44M है.
आज के दिन के दौरान, BlastFi Ecosystem Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BlastFi Ecosystem Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008081492 था.
पिछले 60 दिनों में, BlastFi Ecosystem Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010226633 था.
पिछले 90 दिनों में, BlastFi Ecosystem Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.12%
|30 दिन
|$ -0.0008081492
|-18.15%
|60 दिन
|$ -0.0010226633
|-22.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives
