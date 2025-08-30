BPT की अधिक जानकारी

BlackPool लोगो

BlackPool मूल्य (BPT)

गैर-सूचीबद्ध

1 BPT से USD लाइव प्राइस:

$0.02596311
$0.02596311$0.02596311
-2.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BlackPool (BPT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:19:06 (UTC+8)

BlackPool (BPT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02576812
$ 0.02576812$ 0.02576812
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02690521
$ 0.02690521$ 0.02690521
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02576812
$ 0.02576812$ 0.02576812

$ 0.02690521
$ 0.02690521$ 0.02690521

$ 19.73
$ 19.73$ 19.73

$ 0.00960459
$ 0.00960459$ 0.00960459

+0.21%

-2.69%

-8.15%

-8.15%

BlackPool (BPT) रियल-टाइम प्राइस $0.02596311 है. पिछले 24 घंटों में, BPT ने $ 0.02576812 के कम और $ 0.02690521 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.73 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00960459 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BPT में +0.21%, 24 घंटों में -2.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BlackPool (BPT) मार्केट की जानकारी

$ 486.39K
$ 486.39K$ 486.39K

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

18.73M
18.73M 18.73M

52,000,000.0
52,000,000.0 52,000,000.0

BlackPool का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 486.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.73M है, कुल आपूर्ति 52000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.35M है.

BlackPool (BPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BlackPool का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00072003448512484 था.
पिछले 30 दिनों में, BlackPool का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0045107424 था.
पिछले 60 दिनों में, BlackPool का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0169161396 था.
पिछले 90 दिनों में, BlackPool का USD में मूल्य बदलाव $ +0.009742630360624143 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00072003448512484-2.69%
30 दिन$ +0.0045107424+17.37%
60 दिन$ +0.0169161396+65.15%
90 दिन$ +0.009742630360624143+60.06%

BlackPool (BPT) क्या है

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

BlackPool (BPT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BlackPool प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BlackPool (BPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BlackPool (BPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BlackPool के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BlackPool प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BPT लोकल करेंसी में

BlackPool (BPT) टोकन का अर्थशास्त्र

BlackPool (BPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BlackPool (BPT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BlackPool (BPT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BPT प्राइस 0.02596311 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BPT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02596311 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BlackPool का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 486.39K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.73M USD है.
BPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BPT ने 19.73 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BPT ने 0.00960459 USD की ATL प्राइस देखी.
BPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BPT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:19:06 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.