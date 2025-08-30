BD/SOL की अधिक जानकारी

BlackDuckrwa लोगो

BlackDuckrwa मूल्य (BD/SOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 BD/SOL से USD लाइव प्राइस:

$0.00048471
$0.00048471
-5.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BlackDuckrwa (BD/SOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:18:59 (UTC+8)

BlackDuckrwa (BD/SOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00048017
$ 0.00048017
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00051819
$ 0.00051819
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00048017
$ 0.00048017

$ 0.00051819
$ 0.00051819

$ 0.00197733
$ 0.00197733

$ 0.00002232
$ 0.00002232

-0.56%

-6.02%

-15.45%

-15.45%

BlackDuckrwa (BD/SOL) रियल-टाइम प्राइस $0.00048057 है. पिछले 24 घंटों में, BD/SOL ने $ 0.00048017 के कम और $ 0.00051819 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BD/SOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00197733 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002232 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BD/SOL में -0.56%, 24 घंटों में -6.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BlackDuckrwa (BD/SOL) मार्केट की जानकारी

$ 475.91K
$ 475.91K

--
----

$ 475.91K
$ 475.91K

990.20M
990.20M

990,197,510.0468572
990,197,510.0468572

BlackDuckrwa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 475.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BD/SOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.20M है, कुल आपूर्ति 990197510.0468572 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 475.91K है.

BlackDuckrwa (BD/SOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BlackDuckrwa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BlackDuckrwa का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002940427 था.
पिछले 60 दिनों में, BlackDuckrwa का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009094267 था.
पिछले 90 दिनों में, BlackDuckrwa का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00035081215108703362 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.02%
30 दिन$ -0.0002940427-61.18%
60 दिन$ +0.0009094267+189.24%
90 दिन$ +0.00035081215108703362+270.36%

BlackDuckrwa (BD/SOL) क्या है

The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.

BlackDuckrwa (BD/SOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BlackDuckrwa प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BlackDuckrwa (BD/SOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BlackDuckrwa (BD/SOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BlackDuckrwa के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BlackDuckrwa प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BD/SOL लोकल करेंसी में

BlackDuckrwa (BD/SOL) टोकन का अर्थशास्त्र

BlackDuckrwa (BD/SOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BD/SOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BlackDuckrwa (BD/SOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BlackDuckrwa (BD/SOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BD/SOL प्राइस 0.00048057 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BD/SOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BD/SOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00048057 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BlackDuckrwa का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BD/SOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 475.91K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BD/SOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BD/SOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.20M USD है.
BD/SOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BD/SOL ने 0.00197733 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BD/SOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BD/SOL ने 0.00002232 USD की ATL प्राइस देखी.
BD/SOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BD/SOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BD/SOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BD/SOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BD/SOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:18:59 (UTC+8)

