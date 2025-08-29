BlackCoin मूल्य (BLK)
BlackCoin (BLK) रियल-टाइम प्राइस $0.02822674 है. पिछले 24 घंटों में, BLK ने $ 0.02822674 के कम और $ 0.058081 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.15 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0019911 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLK में -1.05%, 24 घंटों में -1.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -52.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BlackCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLK की मार्केट में उपलब्ध राशि 63.69M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.82M है.
आज के दिन के दौरान, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00030176666687102 था.
पिछले 30 दिनों में, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0156898447 था.
पिछले 60 दिनों में, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0154803656 था.
पिछले 90 दिनों में, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00030176666687102
|-1.05%
|30 दिन
|$ -0.0156898447
|-55.58%
|60 दिन
|$ -0.0154803656
|-54.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
BlackCoin (BLK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
