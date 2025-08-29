BLK की अधिक जानकारी

BlackCoin मूल्य (BLK)

$0.02822674
-1.00%1D
BlackCoin (BLK) मूल्य का लाइव चार्ट
BlackCoin (BLK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02822674
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.058081
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02822674
$ 0.058081
$ 1.15
$ 0.0019911
-1.05%

-1.05%

-52.69%

-52.69%

BlackCoin (BLK) रियल-टाइम प्राइस $0.02822674 है. पिछले 24 घंटों में, BLK ने $ 0.02822674 के कम और $ 0.058081 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.15 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0019911 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLK में -1.05%, 24 घंटों में -1.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -52.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BlackCoin (BLK) मार्केट की जानकारी

$ 1.80M
--
$ 2.82M
63.69M
100,000,000.0
BlackCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLK की मार्केट में उपलब्ध राशि 63.69M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.82M है.

BlackCoin (BLK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00030176666687102 था.
पिछले 30 दिनों में, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0156898447 था.
पिछले 60 दिनों में, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0154803656 था.
पिछले 90 दिनों में, BlackCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00030176666687102-1.05%
30 दिन$ -0.0156898447-55.58%
60 दिन$ -0.0154803656-54.84%
90 दिन$ 0--

BlackCoin (BLK) क्या है

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

BlackCoin (BLK) संसाधन

BlackCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BlackCoin (BLK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BlackCoin (BLK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BlackCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

BlackCoin (BLK) टोकन का अर्थशास्त्र

BlackCoin (BLK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BlackCoin (BLK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BlackCoin (BLK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BLK प्राइस 0.02822674 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BLK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BLK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02822674 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BlackCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BLK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BLK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BLK की मार्केट में उपलब्ध राशि 63.69M USD है.
BLK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BLK ने 1.15 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BLK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BLK ने 0.0019911 USD की ATL प्राइस देखी.
BLK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BLK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BLK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BLK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BLK का प्राइस का अनुमान देखें.
BlackCoin (BLK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

