Black Devil मूल्य (ANGLERFISH)
+0.15%
-4.64%
-3.54%
-3.54%
Black Devil (ANGLERFISH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ANGLERFISH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANGLERFISH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00936291 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANGLERFISH में +0.15%, 24 घंटों में -4.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Black Devil का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 88.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ANGLERFISH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.31M है, कुल आपूर्ति 999313783.090126 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 88.52K है.
आज के दिन के दौरान, Black Devil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Black Devil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Black Devil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Black Devil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.64%
|30 दिन
|$ 0
|-9.71%
|60 दिन
|$ 0
|-30.24%
|90 दिन
|$ 0
|--
An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Black Devil (ANGLERFISH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Black Devil (ANGLERFISH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Black Devil के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Black Devil प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Black Devil (ANGLERFISH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ANGLERFISH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
