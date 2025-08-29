FTW की अधिक जानकारी

Black Agnus लोगो

Black Agnus मूल्य (FTW)

गैर-सूचीबद्ध

1 FTW से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.70%1D
mexc
USD
Black Agnus (FTW) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:08:09 (UTC+8)

Black Agnus (FTW) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00277254
$ 0.00277254$ 0.00277254

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.73%

-17.67%

-17.67%

Black Agnus (FTW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FTW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FTW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00277254 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FTW में --, 24 घंटों में -3.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Black Agnus (FTW) मार्केट की जानकारी

$ 192.52K
$ 192.52K$ 192.52K

--
----

$ 192.52K
$ 192.52K$ 192.52K

60.00T
60.00T 60.00T

59,996,525,510,823.805
59,996,525,510,823.805 59,996,525,510,823.805

Black Agnus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FTW की मार्केट में उपलब्ध राशि 60.00T है, कुल आपूर्ति 59996525510823.805 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 192.52K है.

Black Agnus (FTW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Black Agnus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Black Agnus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Black Agnus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Black Agnus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.73%
30 दिन$ 0-50.03%
60 दिन$ 0-13.94%
90 दिन$ 0--

Black Agnus (FTW) क्या है

Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.

Black Agnus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Black Agnus (FTW) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Black Agnus (FTW) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Black Agnus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Black Agnus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FTW लोकल करेंसी में

Black Agnus (FTW) टोकन का अर्थशास्त्र

Black Agnus (FTW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FTW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Black Agnus (FTW) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Black Agnus (FTW) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FTW प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FTW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FTW से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Black Agnus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FTW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.52K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FTW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FTW की मार्केट में उपलब्ध राशि 60.00T USD है.
FTW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FTW ने 0.00277254 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FTW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FTW ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FTW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FTW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FTW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FTW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FTW का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:08:09 (UTC+8)

