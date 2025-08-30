BKOKFi मूल्य (BKOK)
BKOKFi (BKOK) रियल-टाइम प्राइस $0.065747 है. पिछले 24 घंटों में, BKOK ने $ 0.065346 के कम और $ 0.067688 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BKOK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.94 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03561185 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BKOK में -0.00%, 24 घंटों में -2.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BKOKFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 368.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BKOK की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.61M है, कुल आपूर्ति 5611633.948089959 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 368.95K है.
आज के दिन के दौरान, BKOKFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00135753026471103 था.
पिछले 30 दिनों में, BKOKFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0028637223 था.
पिछले 60 दिनों में, BKOKFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0135929095 था.
पिछले 90 दिनों में, BKOKFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00681525984479863 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00135753026471103
|-2.02%
|30 दिन
|$ +0.0028637223
|+4.36%
|60 दिन
|$ +0.0135929095
|+20.67%
|90 दिन
|$ +0.00681525984479863
|+11.56%
Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.