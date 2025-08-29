Bizzy by Virtuals (BIZ) क्या है

Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.

लोग यह भी पूछते हैं: Bizzy by Virtuals (BIZ) के बारे में अन्य प्रश्न आज Bizzy by Virtuals (BIZ) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BIZ प्राइस 0.00116759 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BIZ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00116759 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BIZ से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Bizzy by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BIZ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BIZ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BIZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है. BIZ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BIZ ने 0.02075262 USD की ATH प्राइस हासिल की. BIZ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BIZ ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. BIZ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BIZ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या BIZ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BIZ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BIZ का प्राइस का अनुमान देखें.

