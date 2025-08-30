BITT मूल्य (BITT)
-0.28%
-84.18%
-97.90%
-97.90%
BITT (BITT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BITT ने $ 0 के कम और $ 0.00656678 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BITT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.652968 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BITT में -0.28%, 24 घंटों में -84.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -97.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BITT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BITT की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.70M है, कुल आपूर्ति 42000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.16K है.
आज के दिन के दौरान, BITT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000906808280539938 था.
पिछले 30 दिनों में, BITT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BITT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BITT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000906808280539938
|-84.18%
|30 दिन
|$ 0
|-97.63%
|60 दिन
|$ 0
|-46.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot.
