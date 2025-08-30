BitPRO मूल्य (BPRO)
+0.00%
-0.42%
-4.21%
-4.21%
BitPRO (BPRO) रियल-टाइम प्राइस $132,824 है. पिछले 24 घंटों में, BPRO ने $ 132,502 के कम और $ 133,397 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BPRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 150,682 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 46,977 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BPRO में +0.00%, 24 घंटों में -0.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BitPRO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BPRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.
आज के दिन के दौरान, BitPRO का USD में मूल्य बदलाव $ -566.4444822629 था.
पिछले 30 दिनों में, BitPRO का USD में मूल्य बदलाव $ -10,308.7362880000 था.
पिछले 60 दिनों में, BitPRO का USD में मूल्य बदलाव $ +894.3969688000 था.
पिछले 90 दिनों में, BitPRO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -566.4444822629
|-0.42%
|30 दिन
|$ -10,308.7362880000
|-7.76%
|60 दिन
|$ +894.3969688000
|+0.67%
|90 दिन
|$ 0
|--
Money On Chain delivers Bitcoin-native DeFi solutions—created by Bitcoiners, for Bitcoiners. Our mission is to accelerate mass adoption by offering products that serve distinct user profiles: DoC – a fully Bitcoin-collateralized stablecoin. BPro – a leveraged Bitcoin token tailored to long-term holders. MOC – a governance token that enables staking, on-chain voting, and more. All of this is achieved without counterparty risk: users always keep control of their private keys. The platform rests on a proprietary mathematical-financial model that has proved resilient even in the most extreme market conditions.
