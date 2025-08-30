Bitnet मूल्य (BTN)
Bitnet (BTN) रियल-टाइम प्राइस $0.01197389 है. पिछले 24 घंटों में, BTN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.95 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001823 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitnet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 57.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTN की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.76M है, कुल आपूर्ति 4829008.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.82K है.
आज के दिन के दौरान, Bitnet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitnet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0033568249 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitnet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0051020541 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitnet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02378079023346134 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0033568249
|-28.03%
|60 दिन
|$ -0.0051020541
|-42.60%
|90 दिन
|$ -0.02378079023346134
|-66.51%
Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape.
