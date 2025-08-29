BMEX की अधिक जानकारी

BitMEX मूल्य (BMEX)

गैर-सूचीबद्ध

1 BMEX से USD लाइव प्राइस:

$0.325738
$0.325738
-0.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
BitMEX (BMEX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:07:46 (UTC+8)

BitMEX (BMEX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.319842
$ 0.319842
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.333064
$ 0.333064
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.319842
$ 0.319842

$ 0.333064
$ 0.333064

$ 1.29
$ 1.29

$ 0.090334
$ 0.090334

-0.15%

-0.66%

-2.56%

-2.56%

BitMEX (BMEX) रियल-टाइम प्राइस $0.325755 है. पिछले 24 घंटों में, BMEX ने $ 0.319842 के कम और $ 0.333064 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BMEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.29 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.090334 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BMEX में -0.15%, 24 घंटों में -0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BitMEX (BMEX) मार्केट की जानकारी

$ 32.49M
$ 32.49M

--
--

$ 146.56M
$ 146.56M

99.75M
99.75M

450,000,000.0
450,000,000.0

BitMEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BMEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.75M है, कुल आपूर्ति 450000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 146.56M है.

BitMEX (BMEX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BitMEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021938254024847 था.
पिछले 30 दिनों में, BitMEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0167573258 था.
पिछले 60 दिनों में, BitMEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0073893612 था.
पिछले 90 दिनों में, BitMEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0088514568284071 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0021938254024847-0.66%
30 दिन$ +0.0167573258+5.14%
60 दिन$ -0.0073893612-2.26%
90 दिन$ -0.0088514568284071-2.64%

BitMEX (BMEX) क्या है

BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

BitMEX (BMEX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BitMEX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BitMEX (BMEX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BitMEX (BMEX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BitMEX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BitMEX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BMEX लोकल करेंसी में

BitMEX (BMEX) टोकन का अर्थशास्त्र

BitMEX (BMEX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BMEX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BitMEX (BMEX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BitMEX (BMEX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BMEX प्राइस 0.325755 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BMEX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BMEX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.325755 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BitMEX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BMEX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.49M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BMEX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BMEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.75M USD है.
BMEX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BMEX ने 1.29 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BMEX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BMEX ने 0.090334 USD की ATL प्राइस देखी.
BMEX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BMEX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BMEX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BMEX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BMEX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:07:46 (UTC+8)

