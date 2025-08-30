BitMeme मूल्य (BTM)
BitMeme (BTM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BTM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTM में +1.32%, 24 घंटों में -7.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +24.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BitMeme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTM की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.60B है, कुल आपूर्ति 88845545188.22696 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.57K है.
आज के दिन के दौरान, BitMeme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BitMeme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BitMeme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BitMeme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.39%
|30 दिन
|$ 0
|-4.91%
|60 दिन
|$ 0
|-44.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies.
