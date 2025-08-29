BMX की अधिक जानकारी

BitMart मूल्य (BMX)

गैर-सूचीबद्ध

1 BMX से USD लाइव प्राइस:

$0.306434
$0.306434$0.306434
+0.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BitMart (BMX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:37:40 (UTC+8)

BitMart (BMX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.305156
$ 0.305156$ 0.305156
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.309317
$ 0.309317$ 0.309317
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.305156
$ 0.305156$ 0.305156

$ 0.309317
$ 0.309317$ 0.309317

$ 0.619048
$ 0.619048$ 0.619048

$ 0.00672692
$ 0.00672692$ 0.00672692

-0.10%

+0.19%

-3.30%

-3.30%

BitMart (BMX) रियल-टाइम प्राइस $0.305987 है. पिछले 24 घंटों में, BMX ने $ 0.305156 के कम और $ 0.309317 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.619048 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00672692 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BMX में -0.10%, 24 घंटों में +0.19%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BitMart (BMX) मार्केट की जानकारी

$ 104.07M
$ 104.07M$ 104.07M

--
----

$ 196.06M
$ 196.06M$ 196.06M

339.41M
339.41M 339.41M

639,412,030.0
639,412,030.0 639,412,030.0

BitMart का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 104.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 339.41M है, कुल आपूर्ति 639412030.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 196.06M है.

BitMart (BMX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BitMart का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00058172 था.
पिछले 30 दिनों में, BitMart का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0110690185 था.
पिछले 60 दिनों में, BitMart का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0183447162 था.
पिछले 90 दिनों में, BitMart का USD में मूल्य बदलाव $ +0.03290821715937374 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00058172+0.19%
30 दिन$ -0.0110690185-3.61%
60 दिन$ +0.0183447162+6.00%
90 दिन$ +0.03290821715937374+12.05%

BitMart (BMX) क्या है

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

BitMart (BMX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BitMart प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BitMart (BMX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BitMart (BMX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BitMart के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BitMart प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BMX लोकल करेंसी में

BitMart (BMX) टोकन का अर्थशास्त्र

BitMart (BMX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BMX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BitMart (BMX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BitMart (BMX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BMX प्राइस 0.305987 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BMX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BMX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.305987 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BitMart का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BMX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 104.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BMX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 339.41M USD है.
BMX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BMX ने 0.619048 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BMX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BMX ने 0.00672692 USD की ATL प्राइस देखी.
BMX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BMX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BMX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BMX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BMX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:37:40 (UTC+8)

