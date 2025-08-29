BGSOL की अधिक जानकारी

Bitget Staked SOL लोगो

Bitget Staked SOL मूल्य (BGSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 BGSOL से USD लाइव प्राइस:

$230.38
$230.38$230.38
-1.90%1D
mexc
USD
Bitget Staked SOL (BGSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
Bitget Staked SOL (BGSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 226.96
$ 226.96$ 226.96
24 घंटे में न्यूनतम
$ 239.95
$ 239.95$ 239.95
24 घंटे में उच्चतम

$ 226.96
$ 226.96$ 226.96

$ 239.95
$ 239.95$ 239.95

$ 239.95
$ 239.95$ 239.95

$ 102.03
$ 102.03$ 102.03

-1.81%

-3.22%

+14.86%

+14.86%

Bitget Staked SOL (BGSOL) रियल-टाइम प्राइस $228.57 है. पिछले 24 घंटों में, BGSOL ने $ 226.96 के कम और $ 239.95 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BGSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 239.95 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 102.03 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BGSOL में -1.81%, 24 घंटों में -3.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bitget Staked SOL (BGSOL) मार्केट की जानकारी

$ 20.08M
$ 20.08M$ 20.08M

--
----

$ 20.08M
$ 20.08M$ 20.08M

87.09K
87.09K 87.09K

87,092.29
87,092.29 87,092.29

Bitget Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BGSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 87.09K है, कुल आपूर्ति 87092.29 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.08M है.

Bitget Staked SOL (BGSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitget Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -7.6084917667582 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitget Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +39.7331230950 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitget Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +91.6080445890 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitget Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +60.27793035752652 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -7.6084917667582-3.22%
30 दिन$ +39.7331230950+17.38%
60 दिन$ +91.6080445890+40.08%
90 दिन$ +60.27793035752652+35.82%

Bitget Staked SOL (BGSOL) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bitget Staked SOL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitget Staked SOL (BGSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitget Staked SOL (BGSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitget Staked SOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitget Staked SOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BGSOL लोकल करेंसी में

Bitget Staked SOL (BGSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitget Staked SOL (BGSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BGSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitget Staked SOL (BGSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bitget Staked SOL (BGSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BGSOL प्राइस 228.57 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BGSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BGSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 228.57 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitget Staked SOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BGSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.08M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BGSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BGSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 87.09K USD है.
BGSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BGSOL ने 239.95 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BGSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BGSOL ने 102.03 USD की ATL प्राइस देखी.
BGSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BGSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BGSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BGSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BGSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
Bitget Staked SOL (BGSOL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

