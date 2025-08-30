AIDD की अधिक जानकारी

BitDoctorAI लोगो

BitDoctorAI मूल्य (AIDD)

गैर-सूचीबद्ध

1 AIDD से USD लाइव प्राइस:

$0.00366516
$0.00366516$0.00366516
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BitDoctorAI (AIDD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:40:15 (UTC+8)

BitDoctorAI (AIDD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00363767
$ 0.00363767$ 0.00363767
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00395825
$ 0.00395825$ 0.00395825
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00363767
$ 0.00363767$ 0.00363767

$ 0.00395825
$ 0.00395825$ 0.00395825

$ 0.00535102
$ 0.00535102$ 0.00535102

$ 0.00305683
$ 0.00305683$ 0.00305683

-2.15%

-5.06%

-3.78%

-3.78%

BitDoctorAI (AIDD) रियल-टाइम प्राइस $0.00366516 है. पिछले 24 घंटों में, AIDD ने $ 0.00363767 के कम और $ 0.00395825 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIDD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00535102 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00305683 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIDD में -2.15%, 24 घंटों में -5.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BitDoctorAI (AIDD) मार्केट की जानकारी

$ 853.88K
$ 853.88K$ 853.88K

--
----

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

232.99M
232.99M 232.99M

999,993,085.1357439
999,993,085.1357439 999,993,085.1357439

BitDoctorAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 853.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIDD की मार्केट में उपलब्ध राशि 232.99M है, कुल आपूर्ति 999993085.1357439 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.66M है.

BitDoctorAI (AIDD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BitDoctorAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000195390999369892 था.
पिछले 30 दिनों में, BitDoctorAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002421538 था.
पिछले 60 दिनों में, BitDoctorAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000109995 था.
पिछले 90 दिनों में, BitDoctorAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000439143820616581 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000195390999369892-5.06%
30 दिन$ -0.0002421538-6.60%
60 दिन$ -0.0000109995-0.30%
90 दिन$ -0.000439143820616581-10.69%

BitDoctorAI (AIDD) क्या है

BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.

BitDoctorAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BitDoctorAI (AIDD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BitDoctorAI (AIDD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BitDoctorAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BitDoctorAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AIDD लोकल करेंसी में

BitDoctorAI (AIDD) टोकन का अर्थशास्त्र

BitDoctorAI (AIDD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIDD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BitDoctorAI (AIDD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BitDoctorAI (AIDD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AIDD प्राइस 0.00366516 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AIDD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AIDD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00366516 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BitDoctorAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AIDD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 853.88K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AIDD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AIDD की मार्केट में उपलब्ध राशि 232.99M USD है.
AIDD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AIDD ने 0.00535102 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AIDD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AIDD ने 0.00305683 USD की ATL प्राइस देखी.
AIDD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AIDD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AIDD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AIDD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AIDD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:40:15 (UTC+8)

