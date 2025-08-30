Bitcointry Token मूल्य (BTTY)
Bitcointry Token (BTTY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BTTY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTTY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0025112 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTTY में +0.19%, 24 घंटों में +1.72%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitcointry Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 290.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTTY की मार्केट में उपलब्ध राशि 492.07M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 295.35K है.
आज के दिन के दौरान, Bitcointry Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcointry Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcointry Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcointry Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.72%
|30 दिन
|$ 0
|-7.33%
|60 दिन
|$ 0
|-32.06%
|90 दिन
|$ 0
|--
This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%.
Bitcointry Token (BTTY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTTY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
