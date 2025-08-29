Bitcoin Wizards मूल्य (WZRD)
Bitcoin Wizards (WZRD) रियल-टाइम प्राइस $0.291923 है. पिछले 24 घंटों में, WZRD ने $ 0.290976 के कम और $ 0.294464 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WZRD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 16.23 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00600057 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WZRD में --, 24 घंटों में -0.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitcoin Wizards का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WZRD की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.13M है.
आज के दिन के दौरान, Bitcoin Wizards का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014242102732476 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Wizards का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0458270066 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Wizards का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2507266218 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Wizards का USD में मूल्य बदलाव $ -1.776833874065335 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0014242102732476
|-0.48%
|30 दिन
|$ -0.0458270066
|-15.69%
|60 दिन
|$ -0.2507266218
|-85.88%
|90 दिन
|$ -1.776833874065335
|-85.88%
Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.
Bitcoin Wizards (WZRD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WZRD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
