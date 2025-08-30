Bitcoin Wizard Mascot मूल्य (BTCWIZ)
Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BTCWIZ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCWIZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00205003 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCWIZ में +1.27%, 24 घंटों में -5.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitcoin Wizard Mascot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCWIZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.98M है, कुल आपूर्ति 998983673.538615 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.60K है.
आज के दिन के दौरान, Bitcoin Wizard Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Wizard Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Wizard Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Wizard Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.14%
|30 दिन
|$ 0
|+52.38%
|60 दिन
|$ 0
|+58.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCWIZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
