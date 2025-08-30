BTCV की अधिक जानकारी

Bitcoin Vault मूल्य (BTCV)

गैर-सूचीबद्ध

1 BTCV से USD लाइव प्राइस:

$0.634948
-2.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Bitcoin Vault (BTCV) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:42:30 (UTC+8)

Bitcoin Vault (BTCV) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.618137
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.65157
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.618137
$ 0.65157
$ 489.59
$ 0.5609
+2.40%

-1.74%

-5.01%

-5.01%

Bitcoin Vault (BTCV) रियल-टाइम प्राइस $0.639493 है. पिछले 24 घंटों में, BTCV ने $ 0.618137 के कम और $ 0.65157 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 489.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.5609 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCV में +2.40%, 24 घंटों में -1.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bitcoin Vault (BTCV) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 13.44M
0.00
21,000,000.0
Bitcoin Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCV की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.44M है.

Bitcoin Vault (BTCV) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitcoin Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011358309091154 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0166785529 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0163777994 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0276342561406271 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.011358309091154-1.74%
30 दिन$ +0.0166785529+2.61%
60 दिन$ +0.0163777994+2.56%
90 दिन$ +0.0276342561406271+4.52%

Bitcoin Vault (BTCV) क्या है

Bitcoin Vault is developed to provide an extra level of security based on a three-private-key security structure. It features all the convenience of Bitcoin while adding important features allowing user transparency and freedom. Bitcoin Vault is our answer to issues faced by the crypto community over the last decade.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Bitcoin Vault (BTCV) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bitcoin Vault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitcoin Vault (BTCV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitcoin Vault (BTCV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitcoin Vault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitcoin Vault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BTCV लोकल करेंसी में

Bitcoin Vault (BTCV) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitcoin Vault (BTCV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitcoin Vault (BTCV) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bitcoin Vault (BTCV) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BTCV प्राइस 0.639493 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BTCV से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BTCV से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.639493 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitcoin Vault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BTCV के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BTCV की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BTCV की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BTCV की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BTCV ने 489.59 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BTCV का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BTCV ने 0.5609 USD की ATL प्राइस देखी.
BTCV का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BTCV के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BTCV इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTCV इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTCV का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.