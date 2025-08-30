Bitcoin Treasury Machine मूल्य (BTM)
-0.42%
-5.46%
+8.15%
+8.15%
Bitcoin Treasury Machine (BTM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BTM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00201157 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTM में -0.42%, 24 घंटों में -5.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitcoin Treasury Machine का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTM की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.03M है, कुल आपूर्ति 998034517.5936736 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.30K है.
आज के दिन के दौरान, Bitcoin Treasury Machine का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Treasury Machine का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Treasury Machine का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Treasury Machine का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.46%
|30 दिन
|$ 0
|+11.59%
|60 दिन
|$ 0
|+27.12%
|90 दिन
|$ 0
|--
$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.
Bitcoin Treasury Machine (BTM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
