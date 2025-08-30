BTCT की अधिक जानकारी

Bitcoin TRC20 लोगो

Bitcoin TRC20 मूल्य (BTCT)

गैर-सूचीबद्ध

1 BTCT से USD लाइव प्राइस:

$107,623
$107,623$107,623
-4.20%1D
USD
Bitcoin TRC20 (BTCT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:42:15 (UTC+8)

Bitcoin TRC20 (BTCT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 107,353
24 घंटे में न्यूनतम
$ 112,443
24 घंटे में उच्चतम

$ 107,353
$ 112,443
$ 203,879
$ 15,564.94
-0.06%

-3.72%

-7.34%

-7.34%

Bitcoin TRC20 (BTCT) रियल-टाइम प्राइस $108,144 है. पिछले 24 घंटों में, BTCT ने $ 107,353 के कम और $ 112,443 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 203,879 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 15,564.94 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCT में -0.06%, 24 घंटों में -3.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bitcoin TRC20 (BTCT) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 2.70B
0.00
25,000.0
Bitcoin TRC20 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 25000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.70B है.

Bitcoin TRC20 (BTCT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ -4,180.8259118533 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ -9,132.8581296000 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ +572.6873664000 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ +3,665.77978374797 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4,180.8259118533-3.72%
30 दिन$ -9,132.8581296000-8.44%
60 दिन$ +572.6873664000+0.53%
90 दिन$ +3,665.77978374797+3.51%

Bitcoin TRC20 (BTCT) क्या है

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

Bitcoin TRC20 (BTCT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bitcoin TRC20 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitcoin TRC20 (BTCT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitcoin TRC20 (BTCT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitcoin TRC20 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitcoin TRC20 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BTCT लोकल करेंसी में

Bitcoin TRC20 (BTCT) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitcoin TRC20 (BTCT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitcoin TRC20 (BTCT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bitcoin TRC20 (BTCT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BTCT प्राइस 108,144 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BTCT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BTCT से USD की मौजूदा प्राइस $ 108,144 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitcoin TRC20 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BTCT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BTCT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BTCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BTCT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BTCT ने 203,879 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BTCT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BTCT ने 15,564.94 USD की ATL प्राइस देखी.
BTCT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BTCT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BTCT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTCT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTCT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:42:15 (UTC+8)

