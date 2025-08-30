Bitcoin TRC20 मूल्य (BTCT)
Bitcoin TRC20 (BTCT) रियल-टाइम प्राइस $108,144 है. पिछले 24 घंटों में, BTCT ने $ 107,353 के कम और $ 112,443 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 203,879 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 15,564.94 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCT में -0.06%, 24 घंटों में -3.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitcoin TRC20 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 25000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.70B है.
आज के दिन के दौरान, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ -4,180.8259118533 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ -9,132.8581296000 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ +572.6873664000 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin TRC20 का USD में मूल्य बदलाव $ +3,665.77978374797 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4,180.8259118533
|-3.72%
|30 दिन
|$ -9,132.8581296000
|-8.44%
|60 दिन
|$ +572.6873664000
|+0.53%
|90 दिन
|$ +3,665.77978374797
|+3.51%
BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.
