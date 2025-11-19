एक्सचेंजDEX+
Bitcoin the Turtle का आज का लाइव मूल्य 0.00988298 USD है.SLOW का मार्केट कैप 194,325 USD है. भारत में SLOW से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Bitcoin the Turtle मूल्य (SLOW)

$0.0098517
$0.0098517
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:03:04 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle का आज का मूल्य

आज Bitcoin the Turtle (SLOW) का लाइव मूल्य $ 0.00988298 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.29% का बदलाव आया है. मौजूदा SLOW से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00988298 प्रति SLOW है.

$ 194,325 के मार्केट कैप के अनुसार Bitcoin the Turtle करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 19.71M SLOW है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SLOW की ट्रेडिंग $ 0.00976846 (निम्न) और $ 0.01003114 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.0414631 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00487056 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SLOW में पिछले एक घंटे में -0.29% और पिछले 7 दिनों में +2.92% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Bitcoin the Turtle (SLOW) मार्केट की जानकारी

$ 194.33K
$ 194.33K

--
--

$ 200.67K
$ 200.67K

19.71M
19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0

Bitcoin the Turtle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 194.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SLOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.71M है, कुल आपूर्ति 20356524.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 200.67K है.

Bitcoin the Turtle की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00976846
$ 0.00976846
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01003114
$ 0.01003114
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00976846
$ 0.00976846

$ 0.01003114
$ 0.01003114

$ 0.0414631
$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056

-0.29%

-0.29%

+2.92%

+2.92%

Bitcoin the Turtle (SLOW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitcoin the Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin the Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0041637834 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin the Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin the Turtle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.29%
30 दिन$ -0.0041637834-42.13%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Bitcoin the Turtle के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Bitcoin the Turtle (SLOW) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SLOW का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Bitcoin the Turtle (SLOW) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Bitcoin the Turtle के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Bitcoin the Turtle (SLOW) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Bitcoin the Turtle

2030 में 1 Bitcoin the Turtle का मूल्य कितना होगा?
अगर Bitcoin the Turtle 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Bitcoin the Turtle के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:03:04 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.