Bitcoin Pay (BTCPAY) रियल-टाइम प्राइस $0.00421532 है. पिछले 24 घंटों में, BTCPAY ने $ 0.0032165 के कम और $ 0.00425816 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCPAY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 198.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCPAY में +0.04%, 24 घंटों में -0.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitcoin Pay का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCPAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 88.66K है.
आज के दिन के दौरान, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003052633 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005760715 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000478596549928388 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.68%
|30 दिन
|$ -0.0003052633
|-7.24%
|60 दिन
|$ -0.0005760715
|-13.66%
|90 दिन
|$ -0.000478596549928388
|-10.19%
Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet
Bitcoin Pay (BTCPAY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCPAY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
