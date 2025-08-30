BTCPAY की अधिक जानकारी

Bitcoin Pay लोगो

Bitcoin Pay मूल्य (BTCPAY)

गैर-सूचीबद्ध

1 BTCPAY से USD लाइव प्राइस:

$0.00421839
-0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Bitcoin Pay (BTCPAY) मूल्य का लाइव चार्ट
Bitcoin Pay (BTCPAY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0032165
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00425816
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0032165
$ 0.00425816
$ 198.62
$ 0
+0.04%

-0.68%

-13.76%

-13.76%

Bitcoin Pay (BTCPAY) रियल-टाइम प्राइस $0.00421532 है. पिछले 24 घंटों में, BTCPAY ने $ 0.0032165 के कम और $ 0.00425816 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCPAY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 198.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCPAY में +0.04%, 24 घंटों में -0.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bitcoin Pay (BTCPAY) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 88.66K
0.00
21,000,000.0
Bitcoin Pay का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCPAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 88.66K है.

Bitcoin Pay (BTCPAY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003052633 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005760715 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Pay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000478596549928388 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.68%
30 दिन$ -0.0003052633-7.24%
60 दिन$ -0.0005760715-13.66%
90 दिन$ -0.000478596549928388-10.19%

Bitcoin Pay (BTCPAY) क्या है

Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bitcoin Pay (BTCPAY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bitcoin Pay प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitcoin Pay (BTCPAY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitcoin Pay (BTCPAY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitcoin Pay के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitcoin Pay प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BTCPAY लोकल करेंसी में

Bitcoin Pay (BTCPAY) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitcoin Pay (BTCPAY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCPAY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitcoin Pay (BTCPAY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bitcoin Pay (BTCPAY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BTCPAY प्राइस 0.00421532 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BTCPAY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BTCPAY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00421532 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitcoin Pay का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BTCPAY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BTCPAY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BTCPAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BTCPAY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BTCPAY ने 198.62 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BTCPAY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BTCPAY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BTCPAY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BTCPAY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BTCPAY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTCPAY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTCPAY का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.