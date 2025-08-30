Bitcoin Pay (BTCPAY) क्या है

Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bitcoin Pay प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitcoin Pay (BTCPAY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitcoin Pay (BTCPAY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitcoin Pay के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitcoin Pay प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BTCPAY लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Bitcoin Pay (BTCPAY) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitcoin Pay (BTCPAY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCPAY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitcoin Pay (BTCPAY) के बारे में अन्य प्रश्न आज Bitcoin Pay (BTCPAY) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BTCPAY प्राइस 0.00421532 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BTCPAY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00421532 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BTCPAY से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Bitcoin Pay का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BTCPAY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BTCPAY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BTCPAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. BTCPAY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BTCPAY ने 198.62 USD की ATH प्राइस हासिल की. BTCPAY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BTCPAY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. BTCPAY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BTCPAY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या BTCPAY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTCPAY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTCPAY का प्राइस का अनुमान देखें.

Bitcoin Pay (BTCPAY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट