Bitcoin on Base लोगो

Bitcoin on Base मूल्य (BTCB)

गैर-सूचीबद्ध

1 BTCB से USD लाइव प्राइस:

-13.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Bitcoin on Base (BTCB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:24:28 (UTC+8)

Bitcoin on Base (BTCB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.39%

-13.35%

-11.12%

-11.12%

Bitcoin on Base (BTCB) रियल-टाइम प्राइस $0.212666 है. पिछले 24 घंटों में, BTCB ने $ 0.209844 के कम और $ 0.245697 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.977888 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.136227 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCB में +0.39%, 24 घंटों में -13.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bitcoin on Base (BTCB) मार्केट की जानकारी

Bitcoin on Base का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCB की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.63M है, कुल आपूर्ति 15631855.325371057 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.31M है.

Bitcoin on Base (BTCB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitcoin on Base का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0327909796398031 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin on Base का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0454969984 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin on Base का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0084866706 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0327909796398031-13.35%
30 दिन$ +0.0454969984+21.39%
60 दिन$ -0.0084866706-3.99%
90 दिन$ 0--

Bitcoin on Base (BTCB) क्या है

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

Bitcoin on Base (BTCB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bitcoin on Base प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitcoin on Base (BTCB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitcoin on Base (BTCB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitcoin on Base के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitcoin on Base प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BTCB लोकल करेंसी में

Bitcoin on Base (BTCB) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitcoin on Base (BTCB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitcoin on Base (BTCB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bitcoin on Base (BTCB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BTCB प्राइस 0.212666 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BTCB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BTCB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.212666 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitcoin on Base का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BTCB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.31M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BTCB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BTCB की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.63M USD है.
BTCB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BTCB ने 0.977888 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BTCB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BTCB ने 0.136227 USD की ATL प्राइस देखी.
BTCB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BTCB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BTCB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTCB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTCB का प्राइस का अनुमान देखें.
