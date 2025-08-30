BNSX की अधिक जानकारी

Bitcoin Name Service System लोगो

Bitcoin Name Service System मूल्य (BNSX)

गैर-सूचीबद्ध

1 BNSX से USD लाइव प्राइस:

$0.01172347
$0.01172347$0.01172347
+0.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Bitcoin Name Service System (BNSX) मूल्य का लाइव चार्ट
Bitcoin Name Service System (BNSX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.03%

+1.53%

+6.92%

+6.92%

Bitcoin Name Service System (BNSX) रियल-टाइम प्राइस $0.0117249 है. पिछले 24 घंटों में, BNSX ने $ 0.01103646 के कम और $ 0.01173275 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BNSX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.46 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00642911 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BNSX में -0.03%, 24 घंटों में +1.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bitcoin Name Service System (BNSX) मार्केट की जानकारी

Bitcoin Name Service System का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BNSX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 246.22K है.

Bitcoin Name Service System (BNSX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitcoin Name Service System का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001769 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Name Service System का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010452818 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Name Service System का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020031886 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Name Service System का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004679251534861894 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0001769+1.53%
30 दिन$ +0.0010452818+8.92%
60 दिन$ -0.0020031886-17.08%
90 दिन$ +0.004679251534861894+66.41%

Bitcoin Name Service System (BNSX) क्या है

The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bitcoin Name Service System (BNSX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bitcoin Name Service System प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitcoin Name Service System (BNSX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitcoin Name Service System (BNSX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitcoin Name Service System के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitcoin Name Service System प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BNSX लोकल करेंसी में

Bitcoin Name Service System (BNSX) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitcoin Name Service System (BNSX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BNSX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitcoin Name Service System (BNSX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bitcoin Name Service System (BNSX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BNSX प्राइस 0.0117249 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BNSX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BNSX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0117249 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitcoin Name Service System का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BNSX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BNSX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BNSX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BNSX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BNSX ने 2.46 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BNSX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BNSX ने 0.00642911 USD की ATL प्राइस देखी.
BNSX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BNSX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BNSX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BNSX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BNSX का प्राइस का अनुमान देखें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.