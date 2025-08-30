Bitcoin Cat मूल्य (SASHA)
Bitcoin Cat (SASHA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SASHA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SASHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00141447 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SASHA में 0.00%, 24 घंटों में -4.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitcoin Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SASHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.04M है, कुल आपूर्ति 999039421.489545 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.27K है.
आज के दिन के दौरान, Bitcoin Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitcoin Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitcoin Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitcoin Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.35%
|30 दिन
|$ 0
|-8.28%
|60 दिन
|$ 0
|+1.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.
