BITCOIN Act मूल्य (BTCACT)

1 BTCACT से USD लाइव प्राइस:

$0.00609195
$0.00609195$0.00609195
-2.90%1D
BITCOIN Act (BTCACT) मूल्य का लाइव चार्ट
BITCOIN Act (BTCACT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0060501
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00629254
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0060501
$ 0.00629254
$ 0.486692
$ 0.00401578
--

-2.95%

-13.63%

-13.63%

BITCOIN Act (BTCACT) रियल-टाइम प्राइस $0.00609195 है. पिछले 24 घंटों में, BTCACT ने $ 0.0060501 के कम और $ 0.00629254 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCACT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.486692 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00401578 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCACT में --, 24 घंटों में -2.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BITCOIN Act (BTCACT) मार्केट की जानकारी

$ 60.92K
--
$ 60.92K
10.00M
10,000,000.0
BITCOIN Act का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCACT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.92K है.

BITCOIN Act (BTCACT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000185795000622091 था.
पिछले 30 दिनों में, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014893221 था.
पिछले 60 दिनों में, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004739512 था.
पिछले 90 दिनों में, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001755155680030072 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000185795000622091-2.95%
30 दिन$ -0.0014893221-24.44%
60 दिन$ +0.0004739512+7.78%
90 दिन$ -0.001755155680030072-22.36%

BITCOIN Act (BTCACT) क्या है

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

BITCOIN Act (BTCACT) संसाधन

BITCOIN Act प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BITCOIN Act (BTCACT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BITCOIN Act (BTCACT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BITCOIN Act के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BITCOIN Act प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BTCACT लोकल करेंसी में

BITCOIN Act (BTCACT) टोकन का अर्थशास्त्र

BITCOIN Act (BTCACT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BTCACT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BITCOIN Act (BTCACT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BITCOIN Act (BTCACT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BTCACT प्राइस 0.00609195 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BTCACT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BTCACT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00609195 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BITCOIN Act का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BTCACT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BTCACT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BTCACT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
BTCACT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BTCACT ने 0.486692 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BTCACT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BTCACT ने 0.00401578 USD की ATL प्राइस देखी.
BTCACT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BTCACT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BTCACT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BTCACT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BTCACT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

