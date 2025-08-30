BITCOIN Act मूल्य (BTCACT)
BITCOIN Act (BTCACT) रियल-टाइम प्राइस $0.00609195 है. पिछले 24 घंटों में, BTCACT ने $ 0.0060501 के कम और $ 0.00629254 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BTCACT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.486692 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00401578 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BTCACT में --, 24 घंटों में -2.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BITCOIN Act का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BTCACT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.92K है.
आज के दिन के दौरान, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000185795000622091 था.
पिछले 30 दिनों में, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014893221 था.
पिछले 60 दिनों में, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004739512 था.
पिछले 90 दिनों में, BITCOIN Act का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001755155680030072 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000185795000622091
|-2.95%
|30 दिन
|$ -0.0014893221
|-24.44%
|60 दिन
|$ +0.0004739512
|+7.78%
|90 दिन
|$ -0.001755155680030072
|-22.36%
The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.
