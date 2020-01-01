Bitci Bonk (BBK) टोकन का अर्थशास्त्र Bitci Bonk (BBK) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Bitci Bonk (BBK) जानकारी BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.bitcibonk.com अभी BBK खरीदें!

Bitci Bonk (BBK) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Bitci Bonk (BBK) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 105.90K $ 105.90K $ 105.90K कुल आपूर्ति: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 105.90K $ 105.90K $ 105.90K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.00013616 $ 0.00013616 $ 0.00013616 Bitci Bonk (BBK) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Bitci Bonk (BBK) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Bitci Bonk (BBK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: BBK टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने BBK मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप BBK के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो BBK टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

