Bitci Bonk मूल्य (BBK)
Bitci Bonk (BBK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BBK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBK में +0.50%, 24 घंटों में +0.33%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bitci Bonk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 97.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBK की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.78M है, कुल आपूर्ति 777777777.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 97.80K है.
आज के दिन के दौरान, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.33%
|30 दिन
|$ 0
|+142.91%
|60 दिन
|$ 0
|+203.69%
|90 दिन
|$ 0
|--
BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.
Bitci Bonk (BBK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BBK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
