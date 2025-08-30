BBK की अधिक जानकारी

Bitci Bonk मूल्य (BBK)

1 BBK से USD लाइव प्राइस:

$0.00012574
$0.00012574$0.00012574
+0.30%1D
Bitci Bonk (BBK) मूल्य का लाइव चार्ट
Bitci Bonk (BBK) प्राइस की जानकारी (USD)

Bitci Bonk (BBK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BBK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBK में +0.50%, 24 घंटों में +0.33%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

$ 97.80K
$ 97.80K$ 97.80K

--
----

$ 97.80K
$ 97.80K$ 97.80K

777.78M
777.78M 777.78M

777,777,777.0
777,777,777.0 777,777,777.0

Bitci Bonk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 97.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBK की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.78M है, कुल आपूर्ति 777777777.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 97.80K है.

Bitci Bonk (BBK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bitci Bonk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.33%
30 दिन$ 0+142.91%
60 दिन$ 0+203.69%
90 दिन$ 0--

Bitci Bonk (BBK) क्या है

BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bitci Bonk प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitci Bonk (BBK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitci Bonk (BBK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitci Bonk के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitci Bonk प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BBK लोकल करेंसी में

Bitci Bonk (BBK) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitci Bonk (BBK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BBK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bitci Bonk (BBK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bitci Bonk (BBK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BBK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BBK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BBK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitci Bonk का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BBK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 97.80K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BBK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BBK की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.78M USD है.
BBK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BBK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BBK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BBK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BBK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BBK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BBK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BBK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BBK का प्राइस का अनुमान देखें.
