Bismuth मूल्य (BIS)
Bismuth (BIS) रियल-टाइम प्राइस $0.01040739 है. पिछले 24 घंटों में, BIS ने $ 0.0103313 के कम और $ 0.01047604 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.94 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00114665 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIS में --, 24 घंटों में +0.64%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bismuth का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 395.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.97M है, कुल आपूर्ति 41097552.57045342 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 427.72K है.
आज के दिन के दौरान, Bismuth का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bismuth का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012083791 था.
पिछले 60 दिनों में, Bismuth का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0031605630 था.
पिछले 90 दिनों में, Bismuth का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000960666414108771 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.64%
|30 दिन
|$ +0.0012083791
|+11.61%
|60 दिन
|$ +0.0031605630
|+30.37%
|90 दिन
|$ +0.000960666414108771
|+10.17%
Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.
