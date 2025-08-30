Bird Dog on Base मूल्य (BIRDDOG)
--
0.00%
-7.18%
-7.18%
Bird Dog on Base (BIRDDOG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BIRDDOG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIRDDOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00540852 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIRDDOG में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bird Dog on Base का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 112.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIRDDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 112.64K है.
आज के दिन के दौरान, Bird Dog on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bird Dog on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bird Dog on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bird Dog on Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ 0
|-30.24%
|60 दिन
|$ 0
|+27.24%
|90 दिन
|$ 0
|--
$BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
