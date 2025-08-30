BIOHACK की अधिक जानकारी

BiohackerDAO लोगो

BiohackerDAO मूल्य (BIOHACK)

गैर-सूचीबद्ध

1 BIOHACK से USD लाइव प्राइस:

$0.617749$0.617749
-0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BiohackerDAO (BIOHACK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:17:22 (UTC+8)

BiohackerDAO (BIOHACK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.615268$ 0.615268
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.621839$ 0.621839
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.615268$ 0.615268

$ 0.621839$ 0.621839

$ 6.21$ 6.21

$ 0.353064$ 0.353064

--

-0.65%

-12.37%

-12.37%

BiohackerDAO (BIOHACK) रियल-टाइम प्राइस $0.617749 है. पिछले 24 घंटों में, BIOHACK ने $ 0.615268 के कम और $ 0.621839 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIOHACK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.21 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.353064 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIOHACK में --, 24 घंटों में -0.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BiohackerDAO (BIOHACK) मार्केट की जानकारी

$ 363.24K$ 363.24K

--
----

$ 1.06M$ 1.06M

588.01K 588.01K

1,713,405.0 1,713,405.0

BiohackerDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 363.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIOHACK की मार्केट में उपलब्ध राशि 588.01K है, कुल आपूर्ति 1713405.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.06M है.

BiohackerDAO (BIOHACK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BiohackerDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0040644696956641 था.
पिछले 30 दिनों में, BiohackerDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0222104239 था.
पिछले 60 दिनों में, BiohackerDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3739284734 था.
पिछले 90 दिनों में, BiohackerDAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0040644696956641-0.65%
30 दिन$ +0.0222104239+3.60%
60 दिन$ +0.3739284734+60.53%
90 दिन$ 0--

BiohackerDAO (BIOHACK) क्या है

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

BiohackerDAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BiohackerDAO (BIOHACK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BiohackerDAO (BIOHACK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BiohackerDAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BiohackerDAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BIOHACK लोकल करेंसी में

BiohackerDAO (BIOHACK) टोकन का अर्थशास्त्र

BiohackerDAO (BIOHACK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BIOHACK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BiohackerDAO (BIOHACK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BiohackerDAO (BIOHACK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BIOHACK प्राइस 0.617749 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BIOHACK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BIOHACK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.617749 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BiohackerDAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BIOHACK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 363.24K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BIOHACK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BIOHACK की मार्केट में उपलब्ध राशि 588.01K USD है.
BIOHACK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BIOHACK ने 6.21 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BIOHACK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BIOHACK ने 0.353064 USD की ATL प्राइस देखी.
BIOHACK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BIOHACK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BIOHACK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BIOHACK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BIOHACK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:17:22 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.