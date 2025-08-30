BINK की अधिक जानकारी

Bink AI लोगो

Bink AI मूल्य (BINK)

गैर-सूचीबद्ध

1 BINK से USD लाइव प्राइस:

$0.00029153
$0.00029153$0.00029153
-5.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Bink AI (BINK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:39:35 (UTC+8)

Bink AI (BINK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00237282
$ 0.00237282$ 0.00237282

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-5.35%

-9.61%

-9.61%

Bink AI (BINK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BINK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BINK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00237282 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BINK में -0.07%, 24 घंटों में -5.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bink AI (BINK) मार्केट की जानकारी

$ 250.81K
$ 250.81K$ 250.81K

--
----

$ 250.81K
$ 250.81K$ 250.81K

860.65M
860.65M 860.65M

860,651,924.2395035
860,651,924.2395035 860,651,924.2395035

Bink AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 250.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BINK की मार्केट में उपलब्ध राशि 860.65M है, कुल आपूर्ति 860651924.2395035 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 250.81K है.

Bink AI (BINK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bink AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bink AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bink AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bink AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.35%
30 दिन$ 0-9.00%
60 दिन$ 0-59.90%
90 दिन$ 0--

Bink AI (BINK) क्या है

Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.

Bink AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bink AI (BINK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bink AI (BINK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bink AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bink AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BINK लोकल करेंसी में

Bink AI (BINK) टोकन का अर्थशास्त्र

Bink AI (BINK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BINK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bink AI (BINK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bink AI (BINK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BINK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BINK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BINK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bink AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BINK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 250.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BINK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BINK की मार्केट में उपलब्ध राशि 860.65M USD है.
BINK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BINK ने 0.00237282 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BINK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BINK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BINK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BINK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BINK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BINK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BINK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:39:35 (UTC+8)

