Binance Staked SOL लोगो

Binance Staked SOL मूल्य (BNSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 BNSOL से USD लाइव प्राइस:

$226.23
$226.23
-1.80%1D
USD
Binance Staked SOL (BNSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:37:33 (UTC+8)

Binance Staked SOL (BNSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 220.59
$ 220.59
24 घंटे में न्यूनतम
$ 233.04
$ 233.04
24 घंटे में उच्चतम

$ 220.59
$ 220.59

$ 233.04
$ 233.04

$ 297.96
$ 297.96

$ 100.21
$ 100.21

-0.77%

-1.77%

+17.70%

+17.70%

Binance Staked SOL (BNSOL) रियल-टाइम प्राइस $226.23 है. पिछले 24 घंटों में, BNSOL ने $ 220.59 के कम और $ 233.04 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BNSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 297.96 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 100.21 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BNSOL में -0.77%, 24 घंटों में -1.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Binance Staked SOL (BNSOL) मार्केट की जानकारी

$ 2.42B
$ 2.42B

--
--

$ 2.42B
$ 2.42B

10.71M
10.71M

10,711,942.03318291
10,711,942.03318291

Binance Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.42B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BNSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.71M है, कुल आपूर्ति 10711942.03318291 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.42B है.

Binance Staked SOL (BNSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Binance Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -4.0896873579175 था.
पिछले 30 दिनों में, Binance Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +45.0674140380 था.
पिछले 60 दिनों में, Binance Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +94.0433132940 था.
पिछले 90 दिनों में, Binance Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +62.55887869383606 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4.0896873579175-1.77%
30 दिन$ +45.0674140380+19.92%
60 दिन$ +94.0433132940+41.57%
90 दिन$ +62.55887869383606+38.22%

Binance Staked SOL (BNSOL) क्या है

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

Binance Staked SOL (BNSOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Binance Staked SOL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Binance Staked SOL (BNSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Binance Staked SOL (BNSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Binance Staked SOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Binance Staked SOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BNSOL लोकल करेंसी में

Binance Staked SOL (BNSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Binance Staked SOL (BNSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BNSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Binance Staked SOL (BNSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Binance Staked SOL (BNSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BNSOL प्राइस 226.23 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BNSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BNSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 226.23 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Binance Staked SOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BNSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.42B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BNSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BNSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.71M USD है.
BNSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BNSOL ने 297.96 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BNSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BNSOL ने 100.21 USD की ATL प्राइस देखी.
BNSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BNSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BNSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BNSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BNSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:37:33 (UTC+8)

