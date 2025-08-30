BETH की अधिक जानकारी

Binance ETH staking लोगो

Binance ETH staking मूल्य (BETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 BETH से USD लाइव प्राइस:

$4,694.48
$4,694.48$4,694.48
-3.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Binance ETH staking (BETH) मूल्य का लाइव चार्ट
Binance ETH staking (BETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4,654.98
$ 4,654.98$ 4,654.98
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4,861.27
$ 4,861.27$ 4,861.27
24 घंटे में उच्चतम

$ 4,654.98
$ 4,654.98$ 4,654.98

$ 4,861.27
$ 4,861.27$ 4,861.27

$ 5,318.8
$ 5,318.8$ 5,318.8

$ 849.12
$ 849.12$ 849.12

-0.21%

-2.70%

-10.37%

-10.37%

Binance ETH staking (BETH) रियल-टाइम प्राइस $4,692.88 है. पिछले 24 घंटों में, BETH ने $ 4,654.98 के कम और $ 4,861.27 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,318.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 849.12 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BETH में -0.21%, 24 घंटों में -2.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Binance ETH staking (BETH) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 20.80M
$ 20.80M$ 20.80M

0.00
0.00 0.00

4,438.699
4,438.699 4,438.699

Binance ETH staking का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 4438.699 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.80M है.

Binance ETH staking (BETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Binance ETH staking का USD में मूल्य बदलाव $ -130.390268756424 था.
पिछले 30 दिनों में, Binance ETH staking का USD में मूल्य बदलाव $ +731.6040362080 था.
पिछले 60 दिनों में, Binance ETH staking का USD में मूल्य बदलाव $ +3,541.7766048640 था.
पिछले 90 दिनों में, Binance ETH staking का USD में मूल्य बदलाव $ +1,994.7033122742777 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -130.390268756424-2.70%
30 दिन$ +731.6040362080+15.59%
60 दिन$ +3,541.7766048640+75.47%
90 दिन$ +1,994.7033122742777+73.93%

Binance ETH staking (BETH) क्या है

BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Binance ETH staking (BETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Binance ETH staking प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Binance ETH staking (BETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Binance ETH staking (BETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Binance ETH staking के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Binance ETH staking प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BETH लोकल करेंसी में

Binance ETH staking (BETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Binance ETH staking (BETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Binance ETH staking (BETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Binance ETH staking (BETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BETH प्राइस 4,692.88 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,692.88 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Binance ETH staking का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BETH ने 5,318.8 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BETH ने 849.12 USD की ATL प्राइस देखी.
BETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BETH का प्राइस का अनुमान देखें.
