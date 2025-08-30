Bill the Bear मूल्य (BILL)
Bill the Bear (BILL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BILL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BILL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BILL में +1.28%, 24 घंटों में -5.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bill the Bear का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 888.89B है, कुल आपूर्ति 888887628275.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.28K है.
आज के दिन के दौरान, Bill the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bill the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bill the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bill the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.05%
|30 दिन
|$ 0
|+12.66%
|60 दिन
|$ 0
|+26.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet. HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life! HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month.
Bill the Bear (BILL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BILL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
