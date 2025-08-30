BiJiRi मूल्य (BJR)
BiJiRi (BJR) रियल-टाइम प्राइस $0.00842065 है. पिछले 24 घंटों में, BJR ने $ 0.00674004 के कम और $ 0.00867068 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BJR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.066318 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00674004 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BJR में -0.11%, 24 घंटों में +21.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BiJiRi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BJR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 3400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.60M है.
आज के दिन के दौरान, BiJiRi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015006 था.
पिछले 30 दिनों में, BiJiRi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020379269 था.
पिछले 60 दिनों में, BiJiRi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0066028918 था.
पिछले 90 दिनों में, BiJiRi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005974887763576056 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0015006
|+21.68%
|30 दिन
|$ -0.0020379269
|-24.20%
|60 दिन
|$ -0.0066028918
|-78.41%
|90 दिन
|$ -0.005974887763576056
|-41.50%
This project centers on 'Bijiri Art,' celebrating hips as a symbol of beauty and exploring new possibilities in aesthetics. It establishes a community that respects diversity and creativity, providing a system where artists and admirers can earn revenue through the 'BJR' token. The purpose of this project is to build a future world where artists can freely express their creativity. Through blockchain technology, we aim to infinitely expand the potential of individual beauty. By establishing an NFT marketplace for Bijiri art, we will create a new economic system where people can appreciate Bijiri art and earn rewards. We provide an environment that enables artists to bring their ideas to life and share their captivating works widely. To handle Bijiri art pieces as digital assets, we will tokenize images into NFTs (Non-Fungible Tokens) and release them on the market. Additionally, we will issue a dedicated project token, "BJR," which will be utilized on exchanges and platforms for trading Bijiri art pieces.
