BiJiRi (BJR) क्या है

This project centers on 'Bijiri Art,' celebrating hips as a symbol of beauty and exploring new possibilities in aesthetics. It establishes a community that respects diversity and creativity, providing a system where artists and admirers can earn revenue through the 'BJR' token. The purpose of this project is to build a future world where artists can freely express their creativity. Through blockchain technology, we aim to infinitely expand the potential of individual beauty. By establishing an NFT marketplace for Bijiri art, we will create a new economic system where people can appreciate Bijiri art and earn rewards. We provide an environment that enables artists to bring their ideas to life and share their captivating works widely. To handle Bijiri art pieces as digital assets, we will tokenize images into NFTs (Non-Fungible Tokens) and release them on the market. Additionally, we will issue a dedicated project token, "BJR," which will be utilized on exchanges and platforms for trading Bijiri art pieces.

BJR लोकल करेंसी में

BiJiRi (BJR) टोकन का अर्थशास्त्र

BiJiRi (BJR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BJR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BiJiRi (BJR) के बारे में अन्य प्रश्न आज BiJiRi (BJR) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BJR प्राइस 0.00842065 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BJR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00842065 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BJR से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. BiJiRi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BJR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BJR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BJR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. BJR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BJR ने 0.066318 USD की ATH प्राइस हासिल की. BJR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BJR ने 0.00674004 USD की ATL प्राइस देखी. BJR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BJR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या BJR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BJR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BJR का प्राइस का अनुमान देखें.

BiJiRi (BJR) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट