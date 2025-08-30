BigShortBets मूल्य (BIGSB)
BigShortBets (BIGSB) रियल-टाइम प्राइस $0.117237 है. पिछले 24 घंटों में, BIGSB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIGSB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.08 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.07116 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIGSB में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -3.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BigShortBets का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 664.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIGSB की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.67M है, कुल आपूर्ति 29854323.077543378 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.50M है.
आज के दिन के दौरान, BigShortBets का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BigShortBets का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0257240721 था.
पिछले 60 दिनों में, BigShortBets का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0282995932 था.
पिछले 90 दिनों में, BigShortBets का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0257240721
|+21.94%
|60 दिन
|$ +0.0282995932
|+24.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
