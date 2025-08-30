Big Tony मूल्य (TONY)
Big Tony (TONY) रियल-टाइम प्राइस $0.00000564 है. पिछले 24 घंटों में, TONY ने $ 0.00000552 के कम और $ 0.00000587 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TONY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00008719 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000512 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TONY में +2.03%, 24 घंटों में -1.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Big Tony का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 563.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TONY की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 99999999999.99998 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 563.77K है.
आज के दिन के दौरान, Big Tony का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Big Tony का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000008253 था.
पिछले 60 दिनों में, Big Tony का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000003283 था.
पिछले 90 दिनों में, Big Tony का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000000361426241797149 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.02%
|30 दिन
|$ -0.0000008253
|-14.63%
|60 दिन
|$ +0.0000003283
|+5.82%
|90 दिन
|$ -0.000000361426241797149
|-6.02%
Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required.
Big Tony (TONY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TONY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
