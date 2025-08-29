Big Dog Fink मूल्य (BINK)
-0.76%
-1.67%
+14.74%
+14.74%
Big Dog Fink (BINK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BINK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BINK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00516508 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BINK में -0.76%, 24 घंटों में -1.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Big Dog Fink का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BINK की मार्केट में उपलब्ध राशि 148.94B है, कुल आपूर्ति 148939264544.5335 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.96M है.
आज के दिन के दौरान, Big Dog Fink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Big Dog Fink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Big Dog Fink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Big Dog Fink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.67%
|30 दिन
|$ 0
|+10.13%
|60 दिन
|$ 0
|+21.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
