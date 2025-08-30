Big Cheungus मूल्य ($CHEUNGUS)
Big Cheungus ($CHEUNGUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $CHEUNGUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $CHEUNGUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01409695 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $CHEUNGUS में --, 24 घंटों में -2.26%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Big Cheungus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $CHEUNGUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999956064.792281 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.16K है.
आज के दिन के दौरान, Big Cheungus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Big Cheungus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Big Cheungus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Big Cheungus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.26%
|30 दिन
|$ 0
|+11.69%
|60 दिन
|$ 0
|+21.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space.
