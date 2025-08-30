Big Back Bitcoin मूल्य (BBBTC)
Big Back Bitcoin (BBBTC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BBBTC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBBTC में +0.35%, 24 घंटों में -4.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Big Back Bitcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 304.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.32B है, कुल आपूर्ति 21000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 768.08K है.
आज के दिन के दौरान, Big Back Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Big Back Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Big Back Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Big Back Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.46%
|30 दिन
|$ 0
|-36.31%
|60 दिन
|$ 0
|-59.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.
