BIDZ Coin लोगो

BIDZ Coin मूल्य (BIDZ)

गैर-सूचीबद्ध

$0.00139006
+1.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
BIDZ Coin (BIDZ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:06:22 (UTC+8)

BIDZ Coin (BIDZ) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.00135214
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

BIDZ Coin (BIDZ) रियल-टाइम प्राइस $0.00139006 है. पिछले 24 घंटों में, BIDZ ने $ 0.00135214 के कम और $ 0.00145999 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIDZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.096685 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIDZ में -0.71%, 24 घंटों में +1.33%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BIDZ Coin (BIDZ) मार्केट की जानकारी

BIDZ Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.71M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIDZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.95B है, कुल आपूर्ति 12850000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.86M है.

BIDZ Coin (BIDZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BIDZ Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BIDZ Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000387340 था.
पिछले 60 दिनों में, BIDZ Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000002016 था.
पिछले 90 दिनों में, BIDZ Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004397094892912761 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.33%
30 दिन$ -0.0000387340-2.78%
60 दिन$ -0.0000002016-0.01%
90 दिन$ +0.0004397094892912761+46.27%

BIDZ Coin (BIDZ) क्या है

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

BIDZ Coin (BIDZ) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BIDZ Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BIDZ Coin (BIDZ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BIDZ Coin (BIDZ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BIDZ Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BIDZ Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BIDZ लोकल करेंसी में

BIDZ Coin (BIDZ) टोकन का अर्थशास्त्र

BIDZ Coin (BIDZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BIDZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BIDZ Coin (BIDZ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BIDZ Coin (BIDZ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BIDZ प्राइस 0.00139006 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BIDZ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BIDZ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00139006 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BIDZ Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BIDZ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.71M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BIDZ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BIDZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.95B USD है.
BIDZ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BIDZ ने 0.096685 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BIDZ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BIDZ ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BIDZ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BIDZ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BIDZ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BIDZ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BIDZ का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:06:22 (UTC+8)

