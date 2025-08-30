bicho मूल्य (BICHO)
bicho (BICHO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BICHO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BICHO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00542787 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BICHO में +0.18%, 24 घंटों में -4.58%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
bicho का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BICHO की मार्केट में उपलब्ध राशि 515.58M है, कुल आपूर्ति 515582406.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.79K है.
आज के दिन के दौरान, bicho का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, bicho का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, bicho का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, bicho का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.58%
|30 दिन
|$ 0
|+12.04%
|60 दिन
|$ 0
|+4.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever!
