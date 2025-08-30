Biaoqing मूल्य (BIAO)
+0.71%
-0.84%
-7.68%
-7.68%
Biaoqing (BIAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BIAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0515 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIAO में +0.71%, 24 घंटों में -0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Biaoqing का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 291.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 291.67K है.
आज के दिन के दौरान, Biaoqing का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Biaoqing का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Biaoqing का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Biaoqing का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.84%
|30 दिन
|$ 0
|-29.53%
|60 दिन
|$ 0
|+34.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new.
