BIAO on SOL मूल्य (BIAO)
+5.49%
-6.09%
-5.13%
-5.13%
BIAO on SOL (BIAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BIAO ने $ 0 के कम और $ 0.00101381 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BIAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.058357 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BIAO में +5.49%, 24 घंटों में -6.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BIAO on SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 857.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BIAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.71M है, कुल आपूर्ति 999711837.775127 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 857.64K है.
आज के दिन के दौरान, BIAO on SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BIAO on SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BIAO on SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BIAO on SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.09%
|30 दिन
|$ 0
|+44.73%
|60 दिन
|$ 0
|-6.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.
