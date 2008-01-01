Biao on BNBChain (BIAO) टोकन का अर्थशास्त्र Biao on BNBChain (BIAO) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Biao on BNBChain (BIAO) जानकारी WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." आधिकारिक वेबसाइट: https://www.biaocoinbnb.com/ अभी BIAO खरीदें!

Biao on BNBChain (BIAO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Biao on BNBChain (BIAO) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 113.89K $ 113.89K $ 113.89K कुल आपूर्ति: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 113.89K $ 113.89K $ 113.89K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.0001175 $ 0.0001175 $ 0.0001175 Biao on BNBChain (BIAO) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Biao on BNBChain (BIAO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Biao on BNBChain (BIAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: BIAO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने BIAO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप BIAO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो BIAO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

